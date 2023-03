/FOTO/ V širším okolí metropole spadly desítky stromů, přímo v Praze nicméně mohli hasiči zásahy spojené se silnými nárazy větru počítat spíše na prstech. I do hlavního města však v noci na sobotu 11. března dorazilo počasí, které meteorologové ohlašovali společně s výstrahou před silným větrem.

Hasiči při odstraňování škod způsobených silným větrem. | Foto: Hasiči Praha

Jeho řádění se v Praze neobešlo beze škod. V sobotu dopoledne pražští hasiči oznámili na twitteru, že od rána do půl desáté měli pět výjezdů spojených s následky větru.

Jedním z prvních se stalo odstraňování menšího stromu, který se v Troji opřel o zaparkované auto. Nárazy větru ale nepoznamenaly jen stromy. V Horních Počernicích bylo třeba zajistit roztrženou reklamní plachtu, v Nuslích hasiči dopoledne odstraňovali plech uvolněný ze střechy bytového domu.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu upozorňující na západní až severozápadní vítr platí až do sobotní 19. hodiny. Alespoň to tak je v Praze i na většině území Středočeského kraje. Pouze v západní části středních Čech (konkrétně se jedná o území obcí s rozšířenou působností Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice, Kladno, Příbram, Rakovník, Sedlčany a Slaný) je varování načasováno pouze do 13. hodiny.

Česko zasáhl silný vítr. Stromy padaly na silnice i železnici

Aktuální počasí souvisí s postupem frontálního systému spojeného s hlubokou tlakovou níží, která se přes střední Evropu přesouvá z Beneluxu nad Polsko. Od pondělka pak můžeme očekávat výrazné oteplení.