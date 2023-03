V sobotu po jedné hodině odpoledne vyrazily záchranné složky k dopravní nehodě, která se stala na Pražském okruhu. Podle prvotních informací došlo poblíž sjezdu na dálnici D5 ke střetu dvou osobních aut. Zraněné osoby byly převezeny do motolské nemocnice.

Nehoda na pražském okruhu poblíž sjezdu na dálnici D5. | Foto: Hasiči Praha

„Zraněné osoby byly vyproštěny před naším příjezdem a jsou v péči zdravotníků. Na místě spolupracujeme s policisty,“ uvedl na twitteru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Podle snímků z místa nehody zpomalovala událost provoz u Třebonic. Kvůli zásahu záchranných složek byla neprůjezdná šířka více než jednoho jízdního pruhu.

Mluvčí pražské záchranky Jana Poštová řekla Deníku, že na místě byly ošetřeny dvě osoby.

"Žena ve věku 55 let utrpěla úraz hlavy. Čtrnáctiletý chlapec měl poraní dolních končetin a byl dezorientovaný. Oba byli převezeni do motolské nemocnice," uvedla Poštová. Ani jeden ze zraněných by neměl být v bezprostředním ohrožení života.