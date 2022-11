"Záchranná služba spolu s inspektorem a lékařem dorazila do Kostelní ulice v Praze k postřelenému dvaasedmdesátiletému muži, který utrpěl vážný úraz hlavy. Ve vážném stavu byl uveden do umělého spánku, napojen na plicní ventilaci a transportován do Ústřední vojenské nemocnice," sdělila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.