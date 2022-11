„Řidič vozidla SUV jedoucí po zmiňované ulici ve směru do ulice Přetlucká k ulici V Olšinách se v levém jízdním pruhu střetl s chodkyní (85 let), jdoucí mu zprava po přechodu. Řidič tohoto vozidla, aniž by na místě zastavil a poskytl ženě první pomoc, z místa odjel,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.