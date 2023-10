K tragické nehodě, při které se střetl vlak s padesátiletým mužem, došlo ve čtvrtek 5. října po 13. hodině na železniční trati mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice. Nehoda zastavila obousměrně provoz.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Podle policejní mluvčí Violety Siřišťové osoba na místě svým zraněním podlehla. Okolnosti nehody jsou nyní předmětem policejního vyšetřování.

"K nehodě ihned vyrazila posádka záchranné služby spolu s lékařem a inspektorem. Na místě byli záchranáři do šesti minut. Zranění sražené osoby byly však neslučitelné se životem," sdělila Deníku mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Provoz na hlavní železniční trati mezi Prahou a Kolínem byl v úseku mezi Běchovicemi a Libní zcela zastaven. Všechny vlaky dálkové dopravy pojedou mezi stanicemi Kolín a Praha hlavní nádraží a opačně po odklonové trase mimo stanici Praha-Libeň.

Podle informací Českých drah Pražská integrovaná doprava zavedena kyvadlově náhradní autobusovou doprava v úseku Českomoravská - Praha Běchovice a zpět a Černý most - Praha Běchovice a zpět. Doprava bude podle ČD obnovena kolem třetí hodiny odpoledne.

Cestující mohou také využít linky MHD. Jízdní doklady Českých drah jsou uznávány.

· METRO A: Můstek – Depo Hostivař

· METRO B: Můstek – Černý Most

· METRO C: Hlavní nádraží – Florenc

· TRAM 8: Florenc – Nádraží Libeň

· BUS: 136, 177, 182, 183 a 195: Vysočanská – Nádraží Libeň

· BUS 109: Palmovka – Nádraží Běchovice

· BUS 110: Hloubětín – Nádraží Dolní Počernice

· BUS 163: Depo Hostivař – Nádraží Běchovice

· BUS 171: Černý Most – Depo Hostivař

· BUS 181: Černý Most – Jiráskova čtvrť

· BUS 208: Depo Hostivař – Nádraží Dolní Počernice

· BUS 224: Černý Most – Novozámecká

· BUS 240 a 250: Černý Most – Nádraží Běchovice