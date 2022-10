Soudce Lukáš Semera neměl pochybnosti o tom, že na nehodě se výraznou měrou podílel alkohol. Tyhle zprávy se ostatně objevily už bezprostředně po havárii. Řidičem, který se zranil, když auto převrátil do potoka, je známý herec a bavič Václav Upír Krejčí, jehož rodina má nedaleko chatu.

Záhy po této události, k níž došlo v neděli 12. června po deváté večer, se v médiích začaly přetřásat dohady, že se herec opil v důsledku sporů s manželkou; pak měl sednout do auta. Možná i s úmyslem nabourat – a skoncovat tak se životem.

Auto skončilo převrácené v potoce, za volantem seděl Václav Upír Krejčí

Krejčí tuhle variantu opakovaně odmítl. O případu veřejně hovořil – a do kamer zdůraznil, že šlo o běžnou nehodu, k níž došlo na mizerné silnici. Nebyl ostatně sám, kdo v dané lokalitě havaroval: hned o den později, 13. června, tam převrátili cisternu dobrovolní hasiči z Čerčan jedoucí k požáru chaty. On se prý sice napil, avšak až po havárii. Tak se stalo, že opakované dechové zkoušky vyšly pozitivně; nejvyšší hodnota, kterou mu policisté naměřili, dosáhla 2,85 promile.

Soudce Semera však této variantě neuvěřil. Má za spolehlivě prokázané, že řidič byl pod vlivem alkoholu už během jízdy. Plyne to nejen z posudku znalce toxikologa, ale i ze svědectví policistů a zdravotníků, kteří s hercem hovořili po nehodě.

Tlumočili jeho slova, že když během oslavy došlo na odhalení manželčiny nevěry, rozhodl se skoncovat se životem. To, že pil už předtím, než sedl do auta, uvedl také v benešovské nemocnici, kam byl převezen k ošetření zranění v obličeji; potvrzuje to nahrávka, již tam pořídili policisté, stejně jako svědectví lékařky.

Hasiči spěchali k požáru chaty, bourali na stejném místě jako Václav Upír Krejčí

Upír Krejčí však trvá na tom, že byl po nehodě otřesen a pil až pak; láhev posléze odhodil někde mezi stromy (kde se skutečně pohyboval: od havarovaného auta se vzdálil a hasiči ho pak našli v lese opodál). Hájí se tím, že nedlouho před nehodou přijel „z kšeftu“ – a na to, aby se opil, neměl čas.



Připouští, že po nehodě mluvil jinak – to však vysvětloval právě opilostí, již si přivodil tím, že se po nehodě důkladně napil a chtěl působit „zajímavě“; současně prý uplatňoval své nadání herce, baviče a improvizátora. Tak svůj příběh představil v médiích – a na svém stanovisku setrval i v jednací síni. Soudce však tuto verzi odmítl: server iDnes citoval jeho slova přímo z jednání, že ji považuje za nevěrohodnou.

Konečné slovo však ještě nepadlo. Na základě na místě podaného odvolání věc znovu posoudí Krajský soud v Praze.