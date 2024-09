Policejní honička, při které policisté pronásledovali se zapnutými majáky rychle jezdící tuningová vozidla po Praze, skončila tragicky.

Když jedno z tuningových vozidel policisté pronásledovali, srazili se na křižovatce ulic Sokolská a Wezingova v Praze 2 s osobním autem.

„K nehodě vyjely celkem čtyři posádky záchranářů, inspektor a lékařka. V péči jsme měli pět pacientů," sdělila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Podle Poštové byla v jednom z vozů zaklíněná mladá dívka, která měla zastavené srdce. Záchranáři o její život bojovali více jak půl hodiny, bohužel ale nakonec zemřela.

„Tři osoby byly ve středně vážném stavu - všichni při vědomí (muž cca 20 let, muž cca 40 let a žena cca 20 let). Na místě jsme ošetřili jejich poranění, podali léky a potřebné tekutiny a převezli je do zdravotnického zařízením" dodala Poštová.

Čtvrtým zraněným byl zhruba dvacetiletý muž, který utrpěl lehký úraz dolní končetiny a po ošetření byl převezen do nemocnice.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka budou okolnosti nehody a míru zavinění prověřovat kriminalisté i pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Nehoda osobního automobilu a služebního vozu PČR v Sokolské ulici. | Video: Deník/Radek Cihla

„Je nám velmi líto této tragédie a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Zraněnám přeje rychlé a úplné uzdravení," dodal Daněk.