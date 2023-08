K vážné dopravní nehodě, při které se čelně srazilo osobní vozidlo s dodávkou, došlo v ulici Přátelství v Uhříněvsi v pondělí 21. srpna před 15. hodinou. Oba řidiče museli z vozidel vyprostit hasiči, jeden z nich utrpěl velmi vážná zranění. Komunikace byla v místě nehody zcela uzavřena.

Nehoda v ulici Přátelství. | Foto: Hasiči Praha

Záchranáři převzali do péče vyproštěné řidiče. Jeden z nich utrpěl mnohočetná poranění a musel být uveden do umělého spánku. Poté byl převezen do nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení.

Druhý řidič má otevřenou zlomeninu bérce a lékař u něj má podezření na poranění pánve. Po ošetření byl také převezen do nemocnice.

Příčina a okolnosti nehody je nyní předmětem vyšetřování dopravní policie.

