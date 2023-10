K dopravní nehodě dvou osobních aut došlo v pátek po 7. hodině ranní v ulici Lešanská na pražském Chodově. Při nehodě se zranili dva muži a záchranná služba je po ošetření převezla do nemocnice. Jednoho z nich museli vyprostit hasiči.

Nehoda v ulici Lešanská. | Foto: Hasiči Praha

K nehodě vyjely dvě posádky záchranářů spolu s lékařem a inspektorem. Podle mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové převzali záchranáři do péče dva muže, oba ve věku zhruba čtyřiceti let. „Jeden muž utrpěl poranění hrudníku a druhý mnohočetná poranění. Po ošetření byli převezeni do nemocnice," dodala Poštová.

Nehoda zablokovala všechny jízdní pruhy ve směru na 5. května, místo bylo tedy po dobu zásahu neprůjezdné. Policie na místě momentálně řídí dopravu kyvadlově.

Příčiny a okolnosti nehody jsou nyní předmětem vyšetřování dopravní policie.