V Praze bouralo hledané BMW. Jeho řidič i se spolujezdcem od nehody utekli

Hromadná nehoda tří aut v pražských Hájích má dohru. Bílé BMW tam v pondělí dopoledne nabouralo do protijedoucí dodávky a poté i do rolls-royce. Ihned po nehodě řidič BMW spolu se spolujezdcem z místa uprchli do přilehlého lesa. Policie šetřením zjistila, že je po voze v sousedním státě vyhlášeno pátrání.

Ilustrační snímky Policie. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň