Nemůže zvrátit, co už se změnit nedá. Její poskytnutí ale šance na záchranu lidského života výrazně zvyšuje. A naopak: pokud u život ohrožujících stavů poskytnuta není, naděje na příznivý konec se blíží k nule. V pondělí měl pacient štěstí: řetězec fungoval přímo příkladně.

Když muž zkolaboval, jeho blízcí, kteří byli s ním, zareagovali okamžitě: ihned volali na tísňovou linku a podle telefonických pokynů zahájili resuscitaci. Z Mníšku pod Brdy vyjely dva vozy záchranářů: vedle velké sanitky se záchranářským týmem i lékařská posádka. Za osm minut od ohlášení byli zdravotníci na místě a péči o pacienta převzali.

Za dalších sedm minut dosedl i Kryštof 01 – policejní vrtulník s lékařským týmem pražských záchranářů. A všichni zdravotníci opravdu měli plné ruce práce. Potvrzuje to ostatně i pohled na místo zásahu: snímek, který pozemní tým pořídil po odletu helikoptéry, ukazuje spoustu obalů od použitého vybavení.

Použité vybavení záchranné služby u případu zástavy srdce muže u Mníšku pod BrdyZdroj: ZZS Asociace samaritánů ČR

Co se odehrávalo během prvních minut, kdy jsou na místě pouze svědci s holýma rukama, však má klíčový význam pro to, co se bude dít pak. Může na nich záviset jak samotné přežití, tak následná kvalita života.

Masáž srdce, kterou zvládne každý (a jak často mačkat hrudník, poradí po telefonu operátoři linkym155) pomůže zajistit, aby mozek nepřestal být okysličován a naděje na šťastný konec zůstala zachována. Ruce ochotné pomoci tak ve chvíli, kdy odborná pomoc je teprve na cestě, mohou sehrát stejně podstatnou roli, jako následně všechny použité přípravky, preparáty, pomůcky a přístroje.

V tomto případě se uplatnila celá škála zdravotnického vybavení: pacient byl napojen na přístroj LUCAS (což je pomůcka pro automatizovanou srdeční masáž) i na umělou plicní ventilaci.

Vrtulník ho přepravil na specializované pracoviště pražské Nemocnice Na Homolce. Tam už na jeho přijetí čekal takzvaný ECMO tým s vybavením pro mimotělní podporu života (zkratka označuje techniku extrakorporální membránové oxygenace).