Pro předplatitele

Milan Holakovský dnes 12:30

Přibývá úrazů hlavy, které si při pádech způsobili jezdci na koloběžkách, varují společně lékaři ze střešovické vojenské nemocnice a Univerzity Karlovy. Míní, že by pomohlo povinné zavedení přileb – aktuálně to platí pouze pro jezdce mladší 18 let – a rovněž by byli pro otevření debaty o možné regulaci používání koloběžek v městském provozu. V obou případech se jistě najdou jak zastánci, tak zapřisáhlí odpůrci.