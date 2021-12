„Zásadní roli v nehodovém ději předmětné mimořádné události hrálo nedorozumění několika zúčastněných zaměstnanců,“ konstatuje závěrečná zpráva.

K nehodě došlo 10. července krátce poté, co v Praze-Běchovicích srazil jiný vlak (Ex 506) osobu v kolejišti. Při srážce vlaků tři cestující utrpěli šok, škoda přesáhla 20 milionů korun. Kvůli této nehodě byl omezen provoz mezi Běchovicemi a Libní, kdy se jezdilo po dvou kolejích ze tří. Jedna kolej byla neprůjezdná i ve stanici Praha-Běchovice, stálo na ní Pendolino a hasiči z něj potřebovali evakuovat asi 150 cestujících.

VIDEO: V Běchovicích srazil vlak člověka, pak se střetly rychlík a osobní vlak

Evakuace z pendolina měla proběhnout přesunem cestujících do jednotky CityElefant, která do Prahy-Běchovic přijela jako osobní vlak. Dispečer rozhodl, že jednotka CityElefant bude dále pokračovat jako vlak, pouze cestou zastaví za účelem evakuace. Strojvedoucí k tomu požadoval sepsání písemného rozkazu, to ale dispečer CDP Správy železnic v Praze nejprve nechtěl. Vlaková cesta však v místě, kde by vlaky mohly zastavit ve stejné úrovni, nevedla po sousední koleji těsně vedle Pendolina. Strojvedoucí tak po komunikaci s velitelem zásahu vyjel až na záhlaví a chtěl posunovat zpět.

Vyhrocená komunikace

Zde však nastal zlomový moment celé události. Dispečer strojvedoucímu podle jeho výpovědi dovolil jet i přes to, že na návěstidle byla návěst Posun zakázán. „Máš k tomu moje svolení a souhlas,“ řekl dispečer. Následně se ale ukázalo, že zatímco dispečer se domníval, že strojvedoucí pojede jako vlak (dopředu) do Libně, ve skutečnosti strojvedoucí začal s posunem ze zhlaví nulté staniční koleje po této koleji směrem zpět (k nástupištím).

Když se strojvedoucí CityElefantu blížil k Pendolinu, zjistil, že výhybka není pro jeho jízdu správně přestavená, a začal brzdit. V době do stanice přijížděl rychlík R 989, s kterým se pak bočně srazil. Komunikace s traťovým dispečerem byla podle strojvedoucího nestandardní a místy vyhrocená. Z jeho pohledu se dispečer zřejmě příliš nezajímal o evakuaci cestujících, ale o pravidelnost v dopravě, jak se snažil vše urychlovat.

Drážní inspekce současně upozornila, že dispečerova věta „máš k tomu moje svolení a souhlas“ obsahuje pojmy běžně používané při posunu, i když ne v předpisové podobě. I proto se mohl strojvedoucí domnívat, že dostal povolení k posunu.

„Drážní inspekce zjišťuje hlubší problém v podobě nesprávně zažité praxe při organizování posunu u mnoha mimořádných událostí. Předpisové postupy pro organizování posunu jsou v provozu velmi často opomíjeny, když zaměstnanci na straně provozovatele dráhy i dopravců dochází k jejich zjednodušování, a tím i nedodržení. O to větší důraz pak musí být kladen na vzájemnou komunikaci a vyloučení možného nedorozumění, a to jak komunikací ze strany strojvedoucích, tak výpravčích (traťových dispečerů),“ dodává Drážní inspekce.

Inspekce doporučila Drážnímu úřadu, aby u Správy železnic zajistil přípravu a realizaci celkového zjednodušení technologických postupů pro posun (s důrazem na komunikaci) tak, aby jejich nepraktičnost nevedla k jejich nedodržování. Do doby realizace zjednodušení technologických postupů pro posun pak má zajistit zefektivnění a posílení kontrolní činnosti zaměřené na důsledné vymáhání stávajících technologických postupů pro posun.