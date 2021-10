"Záchranářská posádka pětiletého chlapečka s pohmožděným hrudníkem transportovala do Thomayerovy nemocnice," potvrdila Deníku mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Řidič vjel do pruhu se zaparkovanými vozidly, jeho auto se od jednoho z nich odrazilo a přistálo na střeše. Uvnitř seděl pětiletý chlapec, kterého záchranáři museli převézt do nemocnice. Událost se stala ve čtvrtek kolem půl jedné odpoledne v Jeremenkově ulici v Praze 4.

