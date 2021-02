Požár kamionu v pondělí navečer zcela zablokoval průjezd po dálnici D1 ve směru od Benešova na Prahu. Nákladní soupravu zachvátily plameny čtvrt hodiny před 18. hodinou na dálničním kilometru 14,7 na Praze-východ.

Požár kamionu s nákladem pneumatik na dálnici D1 v pondělí 1. února 2021. | Foto: HZS Středočeského kraje

Zpočátku osobní auta projížděla kolem levým jízdním pruhem; po příjezdu policie a hasičů se provoz zcela zastavil. Policisté směr do Prahy zcela uzavřeli, a to včetně nájezdu na exitu 15 – Všechromy a Velké Popovice. Vytvořila se kolona stojících vozidel, jež postupně narostla až do šestikilometrové délky. Do pohybu se dala po hodině, kdy se podařilo obnovit průjezd levým jízdním pruhem.