Ohlášený požár osobního auta v tunelu Mrázovka ve směru na Barrandovskéý most likviduje několik jednotek pražských hasičů. Tubus je silně zakouřen, tunel je uzavřen. "V tunelu hoří osobní automobil v plném rozsahu, zasahujeme v dýchací technice. Jedna osoba, která se schovala v tunelové propojce, byla zachráněna. Spolupracujeme s policií a záchránaři," informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

"Požár je uhašen. Průzkumem bylo zjištěno, že se v tubusu jiné osoby nenacházely. Požár kromě automobilu poškodil i zabezpečovací systémy tunelu, hasičský vyšetřovatel odhadl škody v řádech milionů korun," doplnil Kavka zhruba v půl jedné odpoledne.

"V souvislosti s požárem osobního motorového vozidla je v tuto chvíli zcela uzavřen tunel Mrázovka ve směru k Barrandovskému mostu. Prosíme řidiče, aby využili jiné objízdné trasy," požádali policisté. Později uvedli, že kvůli zásahu složek Integrovaného záchranného systému došlo k uzavření v obou směrech. Zhruba v půl druhé odpoledne byl zprůjezdněn tubus ve směru na Prahu 6, obnovení provou v opačném směru se předpokládalo přibližně v 15.30.

"Na místo jede speciální vůz Atego, inspektor, lékařská a dvě záchranářské posádky. Info o zraněných na místě zatím nemáme. Prosíme, nevjíždějte do tunelu a myslete na záchrannou uličku pro vozy IZS," uvedla na Twitteru mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Nakonec záchranáři po nehodě převzali do péče šestačyřicetiletého muže, který se nadýchal kouře. Při vědomí jej převezli do motolské nemocnice.

Na D1 letěl vrtulník

Na 1 km dálnice D1 ve směru do Prahy došlo k vážně dopravní nehodě nákladního vozidla a dodávky. Na místě přistál vrtulník. Dálnice ve směru do hlavního města je v tuto chvíli uzavřena. "Provoz na dálnici D1 ve směru na Brno je v souvislosti s dopravní nehodou v protisměru taktéž omezen. Ve směru z Prahy projedou řidiči pouze jedním jízdním pruhem," informovali pražští policisté.

"Směr Brno je v tuto chvíli plně průjezdný. Ve směru do Prahy je průjezdný v tuto chvíli levý jízdní pruh. Složky IZS i nadále pracují na odstranění následků dopravní nehody," doplnili krátce po jedné hodině odpoledne.

S vyprošťováním jedné zraněné osoby pomáhali hasiči z Chodova. Ti pak zabezpečili místo nehody proti požáru. Zraněného člověka si převzali záchranáři Letecké záchranné služby.