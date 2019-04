„Posádka osobního vozu byla po nehodě mimo vozidlo. Podle svědků se údajně měl prohodit řidič se spolujezdcem, přičemž po nehodě měl tvrdit spolujezdec, že řídil,“ napsal Týdeník policie. Podle informací Blesk.cz to byli cizinci a mohlo jich autem cestovat víc. Ostatní mohli z místa nehody útect.

„Přivolaní policisté podrobili řidiče dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem (vyšší než 1 promile). Spolujezdec v tu chvíli začal na policisty útočit a nenechal toho ani po zákonných výzvách, které padly ze strany policistů. Došlo tedy k zákroku za použití donucovacích prostředků. Řidič i spolujezdec skončili v poutech a byli převezeni na policejní služebnu,“ dodal Týdeník policie.

Na křižovatce ulic Milady Horákové a U Brusnice byl omezen provoz. Tramvajové linky číslo 1, 2 a 25 jezdily v úseku Vozovna Střešovice - Prašný most přes zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek. Neobsluhovaly zastávky Prašný most a Hradčanská. Dotčené autobusové linky (143, 149 a 180) ve směru do centra nabíraly zhruba dvacetiminutová zpoždění. Úsek byl zprůjezděn pár minut před sedmou hodinou.

DN - ul. Milady Horákové x Brusnice - došlo ke srážce tramvaje s os. automobilem, na místě dle prvotních informací 3 zraněné osoby - žena a dítě z tramvaje s lehčími poraněními tansportovány do @FnMotol. Muž z OA neg. revers. Zasahuje 2xRZP, RV, IP.@PolicieCZ @HasiciPraha pic.twitter.com/yrejiTrjeb — ZZS HMP (@zzshmp) April 4, 2019

Jana Poštová, mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby, informovala, že na místo vyrazily také dvě jednotky včetně inspektora. Cestující z tramvaje - matka s dítětem - byli s lehčími zraněními převezeny na urgentní příjem motolské fakultní nemocnice. Při zásahu asistovali rovněž hasiči pražského dopravního podniku (DPP).