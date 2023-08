V ulici Českobrodská došlo ve čtvrtek večer k nehodě motorky, narazila do svodidel. pro zraněné letěl vrtulník.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Vážná zranění utrpěla patnáctiletá dívka. "Vzhledem k vážnému úrazu hlavy museli záchranáři dívku uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty. Letecky byla převzena do zdravotnického zařízení," informovali záchranáři hlavního města Prahy. Kromě dívky utrpěl zranění i muž, okolo padesáti let. Také se jednalo o úraz hlavy a poranění dolních i horních končetin.

Pro zraněné přiletěl vrtulník. Na místě zasahují i hasiči. "Komunikace je v místě nehody uzavřená," upozornili na Twitteru.