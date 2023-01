Policisté zastihli řidiče na dálnici a pokusili se ho zastavit. Na jejich výzvy ale nereagoval a ujížděl po dálnici D8 ve směru na Prahu.

„Řidiče se podařilo dopadnout až poté, co v Letňanech v ulici Veselská z neznámých důvodů naboural do ostrůvku a do semaforu,“ dodal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Na místě byla provedena dechová zkouška i test na drogy, avšak oba testy byly negativní. Okolnosti nehody jsou momentálně předmětem vyšetřování. Jelikož je řidič mercedesu cizinec, nepodařilo se zatím zjistit, proč polici ujížděl.

V Kačerově se střetla dvě osobní auta. Těhotnou ženu převezli do nemocnice

Během vyšetřování se ve Veselské ulici stala další dopravní nehoda. Řidič osobního automobilu srazil muže na přechodu pro chodce. „Devětatřicetiletý muž byl s úrazem hlavy a zlomeninou nohy převezen na urgentní příjem do nemocnice na Bulovce," sdělila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.