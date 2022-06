Podle informací záchranářů je člověk, který spadl do kolejiště, v bezvědomí. "Jednalo se o muže ve věku 36 let, u kterého jsme zajistili dýchací cesty, připojili na umělou plicní ventilaci, ošetřili a s vážným úrazem hlavy transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," uvedli.