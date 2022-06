"Na Opatově došlo k pádu osoby do kolejiště metra. Provoz je přerušen mezi Kačerovem a Háji. Zavedena je náhradní autobusová linka X-C," informoval twitter Pražské integrované dopravy.

Ve stanici metra Opatov došlo k pádu osoby pod soupravu metra. Na místě složky IZS @HasiciPraha @PolicieCZ za nás lékař, posádka záchranářů i inspektor. Nyní probíhá vyprošťování. — ZZS HMP (@zzshmp) June 6, 2022

"Muže ve věku 21 let jsme museli uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty, připojit na monitor. Provedli kompletní imobilizaci a s úrazem hrudníku, pánve a bérce budeme převážet do Fakultní nemocnice Královské Vinohorady," informovala na twitteru po desáté hodině večer mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

