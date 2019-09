Na obou místech nehod zasahovali hasiči dopravního podniku i hlavního města Prahy, stejně jaké lékařské a záchranářské posádky. "Osoba pod soupravou metra ve stanici Florenc byla vyproštěna a předána do péče záchranky, informoval na Twitteru pražských hasičů jejich mluvčí Martin Kavka. Totéž se poději podařilo s ženou ve stanici Bořislavka.

Metro ve stanici Florenc stojí z důvodu pádu osoby pod vlak. Stanice je uzavřena. Na místě složky IZS. pic.twitter.com/hfPxVWU4nQ — Anna Kottová (@kottovaa) September 24, 2019

Oba případy bude policie vyšetřovat jako pokus o sebevraždu. "Podle kamerových záznamů se nám podařilo zjistit, že ve stanici Florenc skočil pod metro muž, ročník narození 1981, který utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice. Ve stanici Bořislavka se jednalo o ženu, její totožnost zatím neznáme," řekl Pražskému deníku mluvčí pražské policie Jan Daněk.

"Přestože zdravotníci bojovali o život sedmapadesátileté ženy několik desítek minut, žena zraněním bohužel podlehla," informovala o smutné události mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

U žádné z událostí nebylo blíže upřesněno, kdy by mohlo dojít k obnovení normálního provozu. Na lince C se to podle Twitteru Pražské integrované dopravy podařilo zhruba hodinu po nešťastné události, na "áčku" to trvalo ještě zhruba o dvacet minut déle.