Opilý řidič naboural u Třebotova do stromu. Nadýchal dvě a půl promile

K vážné dopraní nehodě došlo v sobotu kolem 21:45 na silnici vedoucí z pražského Radotína do Třebotova. Dvaatřicetiletý řidič, který jel ve voze Škoda Octavia ve směru na Třebotov, narazil do stromu. Při nehodě si přivodil zranění a musel být letecky transportován do pražské nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK