Obrazem: Hasiči vyjeli k požáru dvou aut na dálnici D11 a k nehodě na Kladensku

Zásahu se účastnili záchranáři, policisté i hasiči. Řidička byla ve velmi vážném stavu. "Posádka záchranářů, lékař a inspektor si velmi vážně zraněnou ženu ve věku 51 let převzali do péče. Dopravní nehoda a zranění ženy byla natolik vážná, že u ní došlo k zástavě srdce. Po zhruba deseti minutách resuscitace se funkci srdce záchranářům podařilo obnovit," uvedli pražští záchranáři. Po úspěšné resuscitaci byla převezena k další léčbě do Ústřední vojenské nemocnice.

Nikdo jiný při nehodě zraněn nebyl.