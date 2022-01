Při srovnání měsíců byl tím, kdy se nejvíc bouralo, červen s 1483 nehodami. Blízko k němu měl i říjen se 1462 bouračkami. Obávané prázdninové měsíce, červenec a srpen, zapadly do celkového průměru v letním období: kolem 1350. Nejméně se bouralo v rámci prvního kvartálu, přičemž však nejnižší počet nehod nepřipadl na nejkratší měsíc. Těch bylo nejméně v březnu, 826, zatímco na únor připadlo 933. Pokud porovnáme měsíce podle počtu usmrcených, pohříchu to vypadalo, jako by tragický prosinec s 15 úmrtími chtěl změnit relativně příznivě vyhlížející statistiku z předchozích měsíců. Naopak „jen“ po třech životech vyhaslo na středočeských silnicích v únoru – a pak v době hlavní letní sezony: v celém období od července do září. V lednu a v březnu pak po čtyřech.

Nebezpečí číhá i mimo hlavní tahy

Podle regionů se nejvíce nehod loni stalo na Mladoboleslavsku (1723), následovaném Benešovskem (1718) a Příbramskem (1397). Nad tisícovku se vyšplhaly ještě okresy Kolín (1163), Kladno (1115), Nymburk (1065) a územní odbor Praha-venkov: západ (1079). Náměstek Tulach v té souvislosti připomněl pro Mladoboleslavsko větší počty lidí cestujících do zaměstnání a také intenzivní provoz na dálnici D10. Na Benešovsku upozornil zejména na přetíženou silnici I/3, kde se do budoucna počítá s převedením podstatné části provozu na dálnici, jejíž výstavba se připravuje. Pro Příbramsko pak zmínil dálnici D4 a její pokračování silnicí I/4, přičemž nový úsek dálnice se už staví.

Současně však Tulach zdůrazňuje, že hlavní tahy nejsou tou součástí silniční sítě, kde by středočeská policie zaznamenávala nejvyšší počty nehod. Nebo ty nejzávažnější následky. „Na dálnicích jsme řešili 1923 dopravních nehod, při nichž zemřelo 10 účastníků provozu. Nejvíce nehod s ohledem na typ komunikace jsme ale zaznamenali na místních a účelových komunikacích (4698), na silnicích druhé (3456) a třetí třídy (3113),“ upozornil. Plyne z toho, že při dohledu na počínání účastníků silničního provozu v rámci dopravně bezpečnostních akcí budou nyní policisté častěji vidět i na méně vytížených úsecích komunikací.

Dopravní nehody ve Středočeském kraji

- V roce 2021 řešili policisté na území kraje 14 954 nehod, což je oproti roku 2020 výrazný nárůst: tehdy jich bylo 13 942. Dlouhodobý průměr vypočtený za posledních deset let dosahuje hodnoty 13 424.

- O život loni přišlo 80 účastníků nehod, což je srovnatelné se 79 z předloňska; dlouhodobý průměr činí 94. Těžkých zranění loni policisté zaznamenali 258, zatímco o rok dříve 239 (a dlouhodobý průměr je vypočítán na 373). Počet lehkých zranění dosáhl loni 2619, o rok dříve jich bylo 2721.

- Součet hmotných škod se loni vyšplhal na 1,13 miliardy korun. O rok dříve to bylo 1,02 miliardy.

- Řidiči zavinili 11 171 nehod, zvířata, a to nejčastěji lesní zvěř, jich měla na svědomí 3244. Mezi ostatními viníky měli významnější podíl řidiči nemotorových vozidel (283 nehody), technické závady (73), chodci (52) a závady komunikace (39).

- Alkohol měl podíl na 593 nehodách, při nichž zemřelo devět lidí. Drogy se podepsaly na 40; všechny se obešly bez obětí.

- Bezmála polovina z řešených dopravních nehod – 47 procent – souvisela s nesprávným způsobem jízdy (7005 případů). Tím se rozumí například nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo třeba telefonování za jízdy. K často se opakujícím příčinám se zařadily také nepřiměřená rychlost (2623, což odpovídá 18 procentům) a nedání přednosti (1326; 9 procent). Nesprávně předjíždělo 217 řidičů, což představuje podíl na nehodách 1,5 procenta.

Zdroj: Jan Tulach, náměstek ředitele středočeské policie pro vnější službu