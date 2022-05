Ukazují to zjištění datových analytiků Deníku, vyhodnocující údaje o následcích dopravních nehod za poslední dva roky poskytnutých pojišťovnami. Čísla přenesená do mapy výrazně kopírují především příjezdy do Prahy po některých dálnicích.

Nevěnování se, překročení, nerespektování

Jako rizikový se z tohoto pohledu jeví nejenom dlouhý úsek dálnice D1 v blízkosti metropole. V sousedství Prahy se jedná také o přilehlé části dálnic D5 a D10. V případě zdejších nehod šlo v dominantní míře o důsledky nevěnování se řízení či policisté určili jako příčinu nesprávný způsob jízdy. Dále se jako problémovější vybarvily části D4 mezi Příbramí a Dobříší, D10 u Mladé Boleslavi, D7 na Kladensku a D1 na Vlašimsku, kde se přidává i nepřizpůsobení rychlosti jízdy. A také silnice I/6 na Rakovnicku, kde lze ve výraznější míře zaznamenávat nedání přednosti; včetně nerespektování značek Stop.

V některých oblastech se ve sledovaném období nakupily nehody v místech oprav povrchu spojených s omezeními průjezdu, na což řidiči včas nereagovali; častěji se opakovaly pozdní reakce na kolony vzniklé provozem, což končilo nejenom pomačkanými plechy, ale někdy i tragicky. V některých případech se také projevily vlivy počasí, k čemuž silničáři připomínají, že třeba v zimním období musí řidiči přizpůsobit jízdu aktuálním podmínkám – a mít na paměti, že v takových případech jezdit stejně jako v létě a za sucha prostě není možné: závady ve sjízdnosti způsobené povětrnostními vlivy lze pouze zmírňovat a nikoli odstranit.

Příčiny nehod a jejich statistiky nicméně policisté průběžně vyhodnocují – a nevede to jen k výběru lokalit pro zvýšený dohled v rámci hlídkové činnosti i dopravně bezpečnostních akcí. Pro problémová místa dopravní inženýři navrhují opatření ke zvýšení bezpečnosti. Zástupci policie jednají se správci komunikací i obcemi o opatřeních, která by mohla přispět k nápravě. A rozhodně to neznamená pouze osazení dopravních značek omezujících rychlost, případně jinou změnu dopravního značení. Zvláště ze silnic nižších tříd či městských křižovatek jsou už z minulosti známa opatření jako osvětlení, osazení světelnou signalizací (tedy instalace semaforů), umístění zpomalovacích pruhů – nebo i větší stavební úpravy komunikace. Včetně přestavby tečných křižovatek do podoby kruhových objezdů; taková výstavba okružní křižovatky je nyní aktuální třeba na silnici I/16 u obce Plazy na Mladoboleslavsku.

Některá doporučení si však na realizaci počkají i delší čas – třeba návrhy na mimoúrovňové křížení silnice s železnicí. Dlouhodobě se připravuje například i odstranění kuriozity v podobě autobusových zastávek přímo u dálnice mezi Prahou a Mníškem pod Brdy. Jejich existence, navíc s nájezdem přímo do pravého jízdního pruhu bez delšího připojovacího úseku, je jev překvapivý – přičemž toto řešení přetrvává z minulosti, kdy zde nešlo o dálnici, ale o rychlostní silnici. Odklonit trasy autobusových linek mimo dálnici je přitom úkol náročnější, než by se z laického pohledu zdálo.

Hlavní problém je prý u řidičů

Bohužel se ukazuje, že se zvyšováním kvality aut se zhoršuje kvalita jejich řidičů, naznačil Deníku ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Jan Lichtneger. „Rapidně klesá,“ konstatoval s tím, že hodně řidičů si zvyklo spoléhat na „chytrá auta“ a jejich asistenty, umějících vyřešit lecjaký problém – až do chvíle, kdy je situace nad jejich možnosti. Připomněl, že jsou patrné i regionální odlišnosti: například na standard zimní údržby mají v okolí Prahy motoristé vyšší nároky než třeba ve výše položených oblastech. Lichtneger také upozornil na nešvar v podobě nevěnování se řízení: „Někdo za jízdy prakticky nedá telefon z ruky.“

O problémech na straně šoférů hovoří i Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR v souvislosti s bouračkami na dálnicích kolem Prahy. „Proti nárazům zezadu, což bývá nejčastější nehoda při nevěnování se řízení, asi žádná opatření příliš nepomohou,“ poznamenal. Někde se nicméně v dlouhodobějším výhledu chystá takzvané zkapacitnění: rozšíření dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy na tři. Zřídne doprava, řidiči budou moci udržovat větší odstup, riziko poklesne i v souvislosti s omezením kolon.

„V přípravě je to na D5 od Prahy po 22. kilometr, tedy zhruba po Králův Dvůr, na D8 v úseku Zdiby–Nová Ves a na D10 od Prahy po Kosmonosy,“ řekl Deníku. S tím, že ale opravdu jde o dlouhodobé plány. Nejdál dospěly přípravné práce na části D10, kde je zamýšlené zkapacitnění rozděleno na sedm stavebních úseků, přičemž první z nich dospěl do stadia EIA: projednávání vlivu na životní prostředí. „Pracuje se na tom, ale zatím je to výhled,“ připomněl, že časové odhady zatím nejsou k dispozici. A pokud jde o nejvytíženější dálniční úsek v republice mezi Prahou Mirošovicemi? Tam je už nyní konečný stav.

Místa dopravních nehod s nejzávažnějšími následky

- Benešovsko – krátký úsek dálnice D1: 76 nehod s 9 zraněnými; převažuje nesprávný způsob jízdy

- Berounsko – dálnice D5 mezi Berounem a Zdicemi: 26 nehod se 4 zraněnými; převažuje nevěnování se řízení vozidla

- Kladensko – dálnice D7 při pomezí s Prahou-západ: 42 nehod se 7 zraněnými; převažuje nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

- Kolínsko – silnice I/12 v blízkosti Kolína: 13 nehod s 5 zraněnými; převažuje nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu

- Kutnohorsko – silnice I/38 poblíž Kutné Hory: 14 nehod se 1 zraněným; převažuje nerespektování dopravní značky „dej přednost“

- Mělnicko – město Mělník: 39 nehod se 17 zraněnými; převažuje nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

- Mladoboleslavsko – krátký úsek dálnice D10: 54 nehod se 2 zraněnými; převažuje nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

- Nymbursko – silnice II/272: 13 nehod s 11 zraněnými; převažuje nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

- Praha-východ – dálnice D1 prakticky v celém okrese: 302 nehod se 45 zraněnými; převažují nesprávný způsob jízdy a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky či hustotě provozu

- Praha-západ – dálnice D5 v blízkosti Prahy: 152 nehod se 39 zraněnými; převažují nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti

- Příbramsko – dálnice D4 u Dobříše: 55 nehod se 16 zraněnými; převažuje nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

- Rakovnicko – silnice I/6 ve větší části území okresu: 74 nehod s 31 zraněnými; převažuje nerespektování dopravní značky „(stůj,) dej přednost“

Zdroj: datová analýza Deníku