"Při nehodě nedošlo ke zranění a havarovaná vozidla už jsou odklizena mimo vozovku," potvrdila mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweisová v 9.30 hodin s tím, že se nehoda stala v zúženém úseku dálnice mezi Hvězdonicemi a Mirošovicemi, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR před nedávnem po zimní přestávce znovu zahájilo práce na modernizaci této nejdůležitější silniční komunikaci Česka.

"Kolony se v místě tvoří ne proto, že by byl úsek uzavřený, ale do zúženého místa, ze tří do jediného jízdního pruhu, se takové množství aut, které nyní projíždí po dálnici, nevejde," dodala mluvčí policie.