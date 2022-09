Pro server Novinky.cz uvedl policejní mluvčí, že mladých hoch seděl na peronu se svěšenýma nohama směrem do kolejiště a v uších měl sluchátka, takže přijíždějící vlak neslyšel. Podle informací pražských záchranářů mladíkovi nejdříve zajistili dýchací cesty, imobilizovali ho a pak převezli do dětského traumacentra do Fakultní Thomayerovy nemocnice.