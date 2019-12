Zdravotníci nakonec vyšetřili všech 29 účastníků nehody. Pět dospělých utrpělo středně těžká zranění, ostatní zranění byla lehká. Jednu ženu s úrazem hlavy přepravil do nemocnice vrtulník.

„Včera jsme rozváželi pacienty do třech pražských nemocnic, do vinohradské, motolské a Thomayerovy, nicmé-ně kontaktovali jsme všechny pražské nemocnice tak, jak je to popsané v plánu,“ uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Traumaplán zvyšuje šanci na záchranu

Díky aktivaci traumaplánu záchranáři včas rozpoznají, který pacient potřebuje akutní převoz, a kdo může počkat. Jak vypadá postup záchranářů?

„V případě hromadné nehody potřebujeme zvýšit šanci na přežití co nejvíce osobám. Traumaplán se aktivuje v případě, že je na místě vyšší počet zraněných. Vyhla-šujeme jej několikrát ročně,“ řekla Deníku mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Péče o zraněné je pak odlišná. I když k hromadným nehodám přijede více zdravotníků, co do počtu ale zranění lidé zdravotníky převyšují. Plán pak stanovuje přesný postup.

„Když to tak řeknu, tak v první fázi se vlastně neléčí, nejdůležitější je určit priority a rozdělit zranění,“ vysvětlila Poštová. „Ti, co potřebují péči nejrychleji a nejdříve, ji následně ihned dostávají a jsou transportováni do nemocnic,“ dodala s tím, že lidé s lehčím zraněním si mnohdy musejí počkat. Zranění někdy bývají označeni barevnou visačkou podle vážnosti případu.

„Další fází je kontaktování zdravotnických zařízení. Zjišťování jejich kapacit. Cílem není zahltit nejbližší nemocnici, to by nebylo efektivní,“ vysvětluje dále Poštová. Do pohotovosti je uveden veškerý dostupný personál, především na urgentním příjmu traumatologie. Traumaplán končí, když jsou všichni pacienti převezeni do nemocnice.

Traumaplán byl jen během letošního roku vyhlášen v Praze několikrát.

Naposledy tomu bylo 2. května při smrtelné nehodě na Pražském okruhu, kdy se srazil vězeňský autobus s kamionem převážejícím historické tanky. Zraněno tehdy bylo 14 osob. Díky spuštění plánu začaly všechny subjekty ihned účinně spolupracovat.

Těžce zraněnou ženu transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, středně těžce zraněného muže přijali v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Lehce zranění pak byli odvezeni speciálním vozem Atego do střešovické nemocnice a do Motola.

Auto rozvezlo 15 lidí

Vyhlášení plánu si vyžádala i otrava jídlem letos v dubnu, kdy se v hotelu v Türkově ulici na Chodově přiotrávilo 15 ubytovaných cizinců. V péči záchranářů tehdy skončilo 15 lidí ve věku od 16 do 40 let. Všichni byli na místě ošetřeni a následně transportováni do nemocnic v Motole, na Bulovce a ve Střešovicích. Z místa byli odvezeni opět právě Ategem. Později se ukázalo, že si pacienti své nevolnosti pravděpodobně přivezli z Polska.

Aktivován byl také při nárazu vlaku do spadlého mostu ve Studénce na Novojičínsku v roce 2008.

Podrobný dokument, který je součástí české legislativy, je pravidelně aktualizován a záchranáři jej trénují během pravidelných cvičení. Například letos v dubnu probíhal nácvik traumaplánu druhého stupně na Letišti Václava Havla, kde jednotky rychlého nasazení cvičily zvládnutí nehody způsobené nepovedeným přistáním velkého letadla.