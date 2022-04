VIDEO: Čelní střet dvou aut. Nehoda na Praze-východ si vyžádala dva zraněné

V autě seděli dva muži, jeden ve věku zhruba 25 let, druhý asi čtyřicetiletý.

„Oba byli velmi vážně zranění a bylo nutné je uvést do umělého spánku a zajistit jim dýchací cesty. Mladší muž utrpěl vážný úraz hlavy a byl převezen do vinohradské nemocnice. Starší muž utrpěl rovněž úraz hlavy a k tomu řadu dalších zranění. Převezen byl do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích,“ uvedla Jana Poštová, mluvčí pražské záchranky.

U vážné DN v Libni zasahovaly 2x RZP, 2x RV a inspektor. Na místě byli dva velmi vážně zranění muži. Oba dva bylo nutné uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty. M cca 25let, vážný úraz hlavy, FNKV, M cca 40let, hlava + mnohočetná poraň, ÚVN. Děkujeme všem za spolupráci ? — ZZS HMP (@zzshmp) April 24, 2022

Vzhledem k vážnosti poranění řidiče nebylo možné provést test na alkohol ani drogy. Kromě policistů a záchranky na místě zasahovali také hasiči. Další okolnosti nehody policisté šetří.