Policisté budou nyní zjišťovat, jak se muž do vody dostal.

„Jednalo se o 61letého muže, který spadl z kola do vody. Před naším příjezdem byl již vytažen z vody policií. Resuscitovali jsme ho půl hodiny, zahájili i rozšířenou resuscitaci, avšak funkci srdce se nepodařilo obnovit a muž zemřel,“ uvedla pro Deník Jana Poštová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

