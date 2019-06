K události došlo před sedmou hodinou ráno. Tramvajové linky jsou vedeny odklonem takto: linka 26 je ze zastávky Strašnická vedena po trase Průběžná - Slavia - Bohemians - Náměstí Bratří Synků a zpět, linka 22 je ukončena v zastávce Nádraží Strašnice. Pozor - každý druhý spoj linky 22 je ze zastávky Průběžná veden po trase Strašnická - Černokostelecká - ÚD DP Hostivař a zpět, uvádí web.

V úseku Strašnická - Nádraží Hostivař je obousměrně zavedena náhradní autobusová doprava X26. Z důvodu uzavření podjezdu Českých drah pro individuální dopravu a následného silného provozu v okolí jsou zpožděny i autobusové linky 101, 138, 175, 177 a 195.

Zprovoznit trať by se podle dopravce mělo podařit kolem 9. hodiny ráno. Nakonec se to povedlo v 8.33, ale ještě nějakou dobu potrvá, než dojde ke srovnání linek do jízdního řádu.