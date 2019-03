Velké nepřijemnosti čekaly cestující, kteří ve čtvrtek ráno potřebovali použít linku B pražského metra. Po kolizi vlaku s mužem ve stanici Radlická byl mezi 6.17 a 6.29 zastaven provoz v obou směrech.

"Případ nám byl nahlášen z dispečinku metra. Na místo okamžitě vyjela posádka záchranářů. Není to tak, že by šlo o pád do kolejiště, ale podle mých informací muž narazil do přijíždějící soupravy," řekla Pražskému deníku mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.