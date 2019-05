Informaci o úmrtí přinesla policie na twitterovém účtu krátce před druhou hodinou. „Účastníky dopravní nehody jsou dvě nákladní vozidla, z nichž jedno převáželo vojenskou techniku, a autobus Vězeňské služby ČR. Na místě jsou policisté, kteří odklání dopravu. Odstranění následků bude podle odhadu trvat několik hodin a silnice ve směru na letiště bude uzavřena,“ dodali mluvčí krajského ředitelství Tomáš Hulan o chvíli později na sociální síti.

U požáru autobusu na Pražském okruhu v oblasti Řeporyj zasahují dvě jednotky hasičů. pic.twitter.com/AtnJnzm0eO — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) May 2, 2019

Hasiči dostali požár po několika minutách pod kontrolu pomocí proudů vody. Zasahovaly nejprve dvě jednotky, poté hasičský záchranný sbor posílil ještě o další tři jednotky. „Do péče záchranářů jsme předali několik osob. Na místě je i vrtulník letecké záchranné služby. Stále probíhá dohašování požáru a kontrola skrytých ohnisek termokamerou. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Zdravotnické operační středisko vyhlásilo traumaplán, který skončil ve 14:25. Na místo děsivě vypadající nehody zamířil také speciální vůz Atego a několik sanitek. Jak uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová, čtrnáct osob bylo zraněných - těžce zraněnou ženu transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, středně těžce zraněného muže přijali v Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Lehce zranění jeli vozem Atego do střešovické nemocnice a do Motola. „Jeden člověk je mrtvý,“ potvrdila mluvčí Poštová.

Aktualizace II: Traumaplán ukončen 14:25, všichni pacienti jsou na cestě do nemocnic. Nejvážněji zraněná Ž letecky do FNKV, středně těžce zraněný M do ÚVN, vůz Atego odvezl 8 lehce zraněných do ÚVN, do FNM odvezeni 4 lehce poranění. — ZZS HMP (@zzshmp) May 2, 2019

Novinky.cz píší, že v případě vězeňského autobusu šlo o dálkovou eskortu, ale nikdo z vězňů neutekl. Podle informací Pražského deníku ještě před půl třetí na místo vyjely vězeňské dodávky, které by měly trestance naložit zpět. Podle policie bourala celkem tři vozidla - třetí bylo osobní auto. Pražský okruh byl směrem na D1 částečně zprůjezdněn, avšak kolony se tvoří také na okolních komunikacích.