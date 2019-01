Praha - Dva mladí muži nepřežili nehodu, která se v noci na neděli stala v Čimicích na severním okraji metropole. Šestnáctiletý mladík, který v nabouraném autě cestoval s nimi, vyvázl s těžkým zraněním.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šilar

Škoda Octavia bourala tři hodiny po půlnoci poté, co 21letý řidič nezvládl řízení, zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel do protisměru a u křižovatky Čimické ulice s Libčickou bokem naboural do sloupu veřejného osvětlení, uvedla Iveta Martínková z ředitelství pražské policie. „Všechny tři osoby ve vozidle byly po nárazu zaklíněné a vyprostit je museli až přivolaní hasiči," konstatovala.

Dvacetiletý spolujezdec utrpěl při nárazu zranění, kterému na místě podlehl. Šoféra, který rovněž utrpěl těžký úraz, odvezli záchranáři na oddělení ARO vinohradské nemocnice – také on ale zemřel.

Přesné okolnosti nehody zůstávají předmětem šetření kriminalistů z odboru vyšetřování dopravních nehod. Cenné informace policisté očekávají od soudních lékařů. „Zda byl řidič pod vlivem alkoholu nebo drog, určí až nařízená soudní pitva," připomněla Martínková.

Lidé za volantem umírali i mimo Prahu

Dvě oběti si vyžádala také sobotní nehoda u Nevojic na Vyškovsku. Řidič osobního auta a spolujezdkyně tam zemřeli po srážce s kamionem. Pátou obětí velikonočního víkendu se pak dnes ráno stal v obci Milovy na Žďársku řidič Škody Superb. Ze zatím nezjištěných příčin se dostal mimo komunikaci, kde havaroval.

Přestože obětí o Velikonocích tak je už nyní o dvě více než loni a dokonce o čtyři více než v roce 2013, počty smrtelných nehod o velikonočním víkendu jsou v posledních letech spíše nižší. Na počátku tisíciletí umíralo na silnicích v tomto období pravidelně více než deset lidí, v roce 2003 jich bylo dokonce 25.

Jedno z nejrizikovějších období

O letošních Velikonocích dohlížejí na bezpečnost na silnicích zhruba tři tisícovky policistů. Zaměřují se zejména na hlavní tahy a kritická místa. Kontrolují plynulost provozu a dodržování předpisů, jako každoročně zejména zákazu požívání alkoholu či drog před jízdou. Nejrozsáhlejší akce se chystaly na pátek a samozřejmě také na pondělí.

Podle šéfa republikové dopravní policie Tomáš Lercha jsou Velikonoce z hlediska bezpečnosti jedním z nejrizikovějších období celého roku. Lidé o prodlouženém víkendu, kterému předcházejí dva dny školních prázdnin, cestují častěji, a to i na dlouhé vzdálenosti. Na silnice se vydávají rovněž sváteční řidiči, motorkáři a cyklisté, rizikový bývá i zvýšený pohyb chodců a fakt, že tradiční koledu mnozí dospělí spojují s konzumací alkoholu.