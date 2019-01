K vážné dopravní nehodě došlo v úterý v podvečer u autobusové zastávky Sídliště Lhotka. Autobus zde srazil dvě ženy ve věku 20 a 21 let. Na místo vyrazili kromě policistů i záchranáři. Mladší z žen upadla jedna ze sražených žen do bezvědomí.

Na Lhotce srazil autobus dvě ženy. | Foto: Twitter/Týdeník policie

"Na místě zasahují dvě posádky záchranářů, lékař a inspektor provozu," uvedla na Twitteru mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. "Dvacetiletou ženu jsme museli uvést do umělého spánku, zajistili dýchací cesty, ošetřili dle traumaprotokolu a poté transportovali na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Motol s úrazem pánve a břicha. Druhou ženu jsme po zajištění a ošetření převezli při vědomí do nemocnice na Vinohradech s úrazem hlavy," doplnila.

Podle Týdeníku policie obě ženy utrpěly zranění. Na místě jim ihned začali pomáhat dva policisté z SPJ Praha v civilu a také zdravotní sestra v době osobního volna.

"Oznámení na tísňovou linku jsme přijali zhruba v 18.50. Policisté z dopravní služby jsou na místě a řídí dopravu. Podle našich informací se jednalo o autobus městské hromadné dopravy. Nehoda a míra jejího zavinění je předmětem vyšetřování," řekl Pražskému deníku mluvčí pražských policistů Jan Rybanský