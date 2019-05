Podle serveru iDnes.cz šlo o dva stroje typu Boeing 737-800 aerolinek Smartwings. Jeden z nich podle dostupných informací zavadil křídlem o konec trupu druhého. Nehoda se obešla bez zranění, cestující se vrátí do odbavovací haly.

Na místě podle předpisů zasahovali letištní hasiči. Jelikož se celý incident odehrál mimo přistávací a vzletovou dráhu, provoz na letišti není nijak omezen, jen několik spojů může mít zpoždění.

Aktuálně Letiště Václava Havla v Ruzyni - došlo ke střetu dvou letadel (obě tou dobou na zemi). Bez zranění. Jedná se o “ťukanec”. Na milstě letištní hasiči. pic.twitter.com/duxr3n3JFV — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) 17. května 2019

„Zda byla letadla poškozena, a případný rozsah poškození, se nyní zjišťuje. Cestujícím bude zajištěna náhradní doprava,“ řekla serveru Blesk.cz mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. V tuto chvíli není jasné, jak dlouho zajištění náhradních letadel bude trvat.

Jedno z letadel mířilo do Funchalu na portugalském ostrově Madeira. Cestovalo v něm 160 pasažérů. Druhé letadlo se 118 cestujícími mělo letět do Monastiru v Tunisku. Pro obě linky společnost připravuje náhradní letadla, která by měla být zřejmě připravena v řádu několika hodin.

Bez následků

Josef Bejdák z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod České televizi řekl, že šlo o malou nehodu bez velkých následků. Vyšetřování příčin srážky podle něj potrvá zhruba tři měsíce. Viníkovi v krajním případě hrozí zastavení činnosti, o čemž rozhoduje Úřad pro civilní letectví, případně samotný dopravce.

Smartwings se v současnosti potýká s problémy s letadly Boeing 737 MAX 8, která musel dočasně vyřadit z provozu. Provoz těchto strojů v březnu+ zakázala po nehodě stejného stroje v Etiopii Evropská agentura pro bezpečnost létání.

Smartwings vlastní sedm těchto letounů, dalších devět měla společnost převzít do léta. Dopravce je zatím nahrazuje dalšími stroji ze své flotily, pro letní sezonu zároveň oznámil snížení počtu svých letů o osm procent.

Flotila Smartwings se skládá z typů letadel Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-900ER, Boeing 737 MAX 8 a Cessna Citation.