Záchranáři povolali do akce i speciální vůz Atego a vrtulník. Místo pomáhají zajišťovat i dvě jednotky pražských hasičů. "Ti zasypali uniklé provozní kapalina a zajistili místo proti vzniku požáru. Zároveň pomohli záchranářům třídit zraněné, " řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. "Na místo dorazili i členové hasišského posttraumatického týmu," doplnil po čtvrt na jedenáct.

Pomohli jsme s transportem zraněných osob do sanitních vozů @zzshmp. Na místě jsou členové posttraumatického týmu pražských hasičů. pic.twitter.com/Lke6KcXItJ — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) December 4, 2019

"Většina zranění byla lehčího charakteru jako odřeniny, pohmožděniny nebo poranění od střepů skla. Zraněné budeme podle traumaplánu postupně rozvážet do pražských nemocnic," informovala mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. "Všichni pacienti jsou vytřídění. Po prvotním ošetření a zajištění na místě směřují už pacienti se středně vážnými zraněními v sanitkách do nemocnic," uvedla Poštová krátce po desáté hodině.

"Naše posádky po ošetření transportují do nemocnic celkem 16 pacientů. Z toho pět středně (dospělí) a osm lehce zraněných dětí, tři lehce zranění dospělí. Letecky byla transportována žena s úrazem hlavy. Převážíme je do nemocnic v Motole, na Vinohradech a do thomayerovy nemocnice," sdělila na Twitteru mluvčí záchranky těsně před půl jedenáctou.

Nehoda se dotkla i MHD, konkrétně autobusových linek 154 a 197. "Autobusové linky jsou vedeny po objízdné trase. Zastávka Jarníkova (oběma směry) je do odvolání bez obsluhy," uvedl podnik na svém webu.