„Naši lezci připravují transport do sanitního vozu,“ informovali na twitteru pražští hasiči před půl třetí odpoledne. Transport se zdařil a muž skončil v rukách zdravotníků.

FOTO: Řidička vjela autem až do prodejny benzinky u dálnice. Nadýchala alkohol

„Na místo vyrazil na pomoc inspektor, lékařská i záchranářská posádka. Muže ve věku 30 let jsme ošetřili, zajistili žilní vstup, podali léky na bolest a transportovali do Ústřední vojenské nemocnice s vícečetnými poraněními zejména dolních končetin,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Ta také pochválila spolupráci všech složek Integrovaného záchranného systému, které se do akce zapojily.