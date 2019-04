O výsledku nařízené zdravotní pitvy informoval Pražský deník mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. "Pitva potvrdila, že sedmatřicetiletá žena zemřela bez cizího zavinění. Znalci z oboru soudního lékařství určili, že příčinou byly zdravotní komplikace," uvedl.

K tomu, jakého byly charakteru a jak se dostala do Šárky, když měla původně namířeno do centra Prahy, se nechtěl vyjadřovat. "Kriminalisté, kteří se případem pohřešované zabývali, získali indicie, že by se mohla vyskytovat na místech, kde byla skutečně nalezena. Nehledejte za tím žádnou senzaci, jde opravdu o velkou lidskou tragédii," doplnil.

Tři dny nezvěstná Zuzana byla naposledy zachycena bezpečnostní kamerou na zastávce Lipanská na Žižkově, kde v neděli 14. dubna v 17.45 nastoupila do tramvaje číslo 9 a mířila na Národní třídu. Zoufalá rodina a přátelé ji marně hledali prostřednictvím sociálních sítí a požádali o pomoc policii.

Policisté ve středu 17. dubna povolali vrtulník, psovoda a kolegy ze speciální pořádkové jednotky a zaměřili se na oblast Divoké Šárky, což je jedenáct kilometrů vzdušnou čarou dál, než žena zmizela. „Okolo půl druhé byla žena nalezena v údolí bez známek života,“ sdělil médiím Rybanský.