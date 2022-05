Opilá motorkářka chtěla vjet do uzavřeného Brusnického tunelu. Skončila ve zdi

Opilá motorkářka se pokusila vjet do uzavřeného tunelového komplexu Blanka. Narazila do značení, závory a nakonec do zdi. Skončila v motolské nemocnici. Událost se stala ve čtvrtek kolem 23:45 hodin.

Sanitka - ilustrační foto. | Foto: ČTK