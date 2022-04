Jel bez papírů a pod drogami, kamioňáka na Pražském okruhu přemohl mikrospánek

Bez zdravotní újmy se v úterý časně ráno obešla nehoda v západní části Pražského okruhu. Bouračka ale přinesla dopravní komplikace. Poté, co kolem páté hodiny na 22. dálničním kilometru ve směru jízdy k dálnici D1 narazil kamion do vozidla údržby označeného šipkou s výstražnými světly, se před místem nehody vytvářela kolona; v části ranní dopravní špičky zasáhla až na příjezd do metropole po dálnici D5. Posléze zůstával neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plně uvolnit průjezd se podařilo po odjezdu odtahových vozidel po deváté dopolední.

