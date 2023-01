Záchranáři na místě pracovali i po desáté večer. „Ve stanici metra Chodov zasahovala u pádu osoby do kolejiště posádka záchranářů specialistů pro urgentní medicínu a lékař. Muž ve věku 69 let má vážný úraz hlavy a hrudníku. Po uvedení do umělého spánku, zajištění dýchacích cest a ošetření byl převezen na ARO do vinohradské nemocnice," uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová.