Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. "Oznámení o události jsme dostali krátce před desátou hodinou. Podle předběžných informací se jednalo o sebevraždu, vše bude předmětem dalšího vyšetřování," řekl Pražskému deníku mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

⚠️ Provoz metra B je přerušen v úseku Florenc - Černý Most. Autobusové linky z Černého Mostu prodlužujeme na Lehovec k tramvajím.https://t.co/dPd1ya4tUT https://t.co/ul4u9F7Qvs pic.twitter.com/MYn5bnJSXE — PID (@PIDoficialni) August 26, 2021

"Ve stanici metra Českomoravská došlo k pádu osoby pod soupravu metra. I když na místo během pár minut dorazili záchranáři i posádka s lékařem, osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, bohužel jsme už nedokázali pomoci, sdělili pražští záchranáři na svém twitterovém účtu.

"Na místo jsme po konzultaci s kolegy od HZS DPP a naším psychologem vyslali členy týmu posttraumatické péče pro poskytnutí psychosociální pomoci. Naše zásahové jednotky se vrací na své základny," informovali pražští hasiči.

Provoz metra zůstal zachován v úseku mezi Florencí a Zličínem. Autobusové linky končící v zastávce Černý Most jsou prodlouženy do zastávky Lehovec a linky končící v zastávce Českomoravská jsou prodlouženy do zastávky Palmovka. Příměstské autobusové linky 3xx jsou prodlouženy o úsek Černý Most - Lehovec, na Lehovec jsou také prodlouženy tramvajové linky 6, 8 a 14, napsal pražský dopravní podnik.