Po vyproštění byl muž předán do péče pražských záchranářů. "Po pádu do kolejiště byl čtyřicetiletý muž zajištěn podle traumaprotokolu. Utrpěl úraz hlavy a pánve, ale byl při vědomí," informovala mluvčí záchranky Jana Poštová.

⚠️ Provoz Metra B mezi Smíchovem a Zličínem je přerušen z důvodu pádu osoby pod vlak metra. Postupně je zaváděna náhradní autobusová doprava X-B.https://t.co/STEQcuyvgG https://t.co/dafur9x76C — PID (@PIDoficialni) June 29, 2020

Na uvedený úsek s přerušeným provozem začal dopravní podnik postupně zavádět náhradní autobusovou dopravu XB. Na její provoz byly použity spoje z linek 125, 167, 170, 190, 197 a X12 - na těchto linkách je nutno počítat s prodloužením intervalu jednotlivých spojů. Provoz metra linky B v úseku Smíchovské nádraží - Černý Most zůstal zachován bez omezení.

Metro B nejezdí. Ani náhradní doprava

Úderem 15. hodiny a 30. minuty přestalo jezdit metro B mezi stanicemi Smíchovské nádraží Zličín. Dispečerka ve stanici Jinonice cestující ubezpečila, že záhy bude vypravena náhradní autobusová linka.

Asi 40 lidí nastoupilo do autobusu číslo 137 směr Nové Butovice. Tam se míjely v amokovém tempu sanitky, policejní a hasičské vozy. Hlas z reproduktoru hlásal, že náhradní linka X jezdí mezi Novými Butovicemi a Andělem. Nejezdila. Mezi 15.50 a 16.20 se neobjevila ani jedna.

Stovky lidí stojí na zastávce a nadávají. Proslýchá se, že do kolejiště spadl muž. Možná sebevrah. “Nemohl si vybrat jinou dobu než tu, kdy jdou lidé z práce?” zní cynická poznámka z davu. Autobusy jezdí jen směrem na Zličín a Velkou ohradu. Lidé telefonují, ruší schůzky, proklínají politiky. Matky jsou vystresované, děti si mají ze škol odnášet věci, ale není doslova cesty, jak jim pomoci.

Ještě chvílka a Pražané začnou lynčovat nešťastné řidiče autobusů, kteří jezdí z jejich pohledu směrem nikam. Raději nastupuji do jednoho z nich a mizím z místa těhotného vztekem.

Být teď v Praze volby, současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu u cestujících ze Zličína určitě nevyhraje. Je opravdu tak složité během hodiny sehnat pár náhradních autobusů MHD?

KATEŘINA PERKNEROVÁ