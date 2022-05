Na místě kromě pražských záchranářů zasahoval také lékař a inspektor. "Osoba je nyní při vědomí a probíhá vyprošťování," uvedli pražští záchranáři na twitteru.

Mluvčí pražské záchranky Jana Poštová později na twitteru upřesnila charakter zranění. "Muž ve věku přibližně 35 let utrpěl vážné poranění hlavy a devastující poranění dolní končetiny. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty, imobilizovali, zajistili a poté transportovali do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ARO."

Muž ve věku cca 35 let utrpěl vážné poranění hlavy a devastující poranění dolní končetiny. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty, imobilizovali, zajistili a poté transportovali do FNKV na ARO. Děkujeme všem za spolupráci?? https://t.co/UsI5JSkXKI — ZZS HMP (@zzshmp) May 25, 2022

VIDEO: Strážníkům ujížděl muž na motocyklu. Po pádu v křižovatce se zranil

Provoz metra byl obnoven krátce po 19. hodině.