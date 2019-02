Praha – Neštěstí ve stanici Muzeum, kde spadl člověk pod přijíždějící soupravu, zastavilo těsně před nedělní 14. hodinou provoz na části červené trasy C pražského metra. Vlaky se v obou směrech zastavily v úseku mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání přesně ve 13.57; dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Na místě zasahovali hasiči a posádky hned několika vozů záchranářů.

METRO. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Babej

V podobných případech je ze zkušenosti možno očekávat výluku provozu trvající zhruba hodinu – a jiné to nebylo ani v tomto případě. Provoz se podařilo obnovit už krátce před třetí: ve 14.52. Okolnosti události jsou předmětem šetření policie. Předběžné zprávy napovídají, že zřejmě nešlo o nehodu, ale muž skočil do kolejiště v sebevražedném úmyslu. Objasnit všechny okolnosti události ale bude úkolem šetření kriminalistů. „Vše vyjasní až další prošetřování celé události, zejména pak výslech muže," konstatovala Hana Jeřábková z ředitelství pražské policie. S výslechem ale detektivové musejí počkat, až to dovolí pacientův zdravotní stav. Třicetiletý muž přežil – utrpěl ale vážné zranění, když jeho tělo rozbilo čelní sklo vlaku. Hasiči ho také museli z kolejiště vyprostit.