"Dostali jsme oznámení o pohybu osoby v kolejišti. Člověk se měl pohybovat od stanice Nádraží Holešovice směrem k Vltavské. Úsek jsme propátrali, avšak s negativním výsledkem," řekl krátce před 17. hodinou Pražskému deníku mluvčí pražské policie Jan Daněk.

‼️‼️ POZOR MIMOŘÁDNOST ‼️‼️



⚠️ Přerušení provozu metra na lince C v úseku LÁDVÍ - FLORENC ⚠️



? Je zavedena náhradní autobusová doprava XC.



? Linka 3 je prodloužena do zastávky Sídliště Ďáblice.

Všechny spoje linky 17 jezdí až do zastávky Vozovna Kobylisy. pic.twitter.com/eaUps8ySFu