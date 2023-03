/FOTOGALERIE/ Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se v sobotu dopoledne stala na silnici I/2 u Kostelce nad Černými lesy na Praze-východ. Dva lidé potřebovali pomoc zdravotníků.

Dopravní nehoda na Praze-východ 25. března 2023. | Foto: HZS Středočeského kraje

O nehodě informovali hasiči na svém twitterovém účtu. „Střetly dva osobní automobily. Na místě jsme ošetřili dvě zraněné osoby a postupně je předali do péče Zdravotnické záchranne služby Středočeského kraje," napsali hasiči a upozornili, že nehoda zasáhla do křižovatky. „Brání v provozu, proto je provoz řízen kyvadlově," upozornili po desáté hodině na sociální síti.

Mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková doplnila, že oba pacienti byli převezeni do pražských nemocnic. „Jedna osoba s pohmožděnými žebry a břichem a odřeninami do vinohradské nemocnice, druhá bez viditelných poranění k vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla.

Nehoda u Klučova: řidička dostala smyk, auto se převrátilo na střechu