"Na místě jsme ošetřili šestatřicetiletého muže, řidiče jednoho z kamionů. Pak jsme ho s úrazem hlavy transportovali do motolské nemocnice," doplnila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

"Po příjezdu policejní hlídky na místo se rozhodlo, že se celý Komořanský tunel uzavře, a to z toho důvodu, že oba kamiony zasahovaly do obou jízdních pruhů. Tunel byl uzavřen po dobu vyšetřování dopravní nehody a následného odtahu, což trvalo nějakou dobu. Dechové zkoušky provedené u řidičů všech čtyř nákladních vozidel byly negativní," dodala mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová. Provoz policie obnovila kolem třetí hodiny odpoledne.

